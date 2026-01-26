Нарышкин: заявление Путина о «Буревестнике» серьезно восприняли за рубежом

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сказал, что заявление президента Владимира Путина об испытаниях крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон» произвело за рубежом серьезное впечатление.

«Большинство и политиков, и военных, и экспертов на Западе не ожидали того, что Россия сможет в такие относительно короткие сроки создать такие совершенные системы оружия»,— сказал господин Нарышкин «РИА Новости».

Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях «Буревестника» и «Посейдона» в конце октября 2026 года. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов говорил, что «Буревестник» за время многочасового полета преодолел 14 тыс. км.

