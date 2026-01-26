Посол Селиверстов: Минск заинтересован в сохранении позиций на российском рынке

Посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов заявил, что Минск заинтересован в сохранении и укреплении позиций на российском рынке. При этом он отметил, что двусторонний товарооборот нельзя оценивать лишь в денежном выражении.

«Мы точно хотим сохранить (позиции на российском рынке,— "Ъ"). Мы должны понимать, что вопрос не только в деньгах, но и количестве проданной продукции и какой продукции. Какая там добавленная стоимость»,— сказал господин Селиверстов в эфире телеканала «Первый информационный». Он пояснил, что страна не заинтересована в продаже большого количества дешевой продукции, чтобы «на этом заработать три копейки».

Дипломат подчеркнул, что Белоруссия нацелена на поставки качественной и высокомаржинальной продукции, что способствует росту товарооборота и увеличению доходов. «Можно лапти тысячами продавать, но это не значит, что ты на этом сильно заработаешь», — пояснил он.

Посол также обратил внимание на важность учета интересов общего рынка Союзного государства России и Белоруссии в условиях санкций. По его словам, меры по защите национальных рынков не должны создавать барьеры для партнеров и препятствовать реализации совместных приоритетных программ.

Юрий Селиверстов назначен послом Белоруссии в России 22 января. Ранее он занимал должность министра финансов республики.