Лукашенко назначил экс-министра финансов Селиверстова послом Белоруссии в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего министра финансов страны Юрия Селиверстова послом республики в России. На этом посту он сменит Александра Рогожника, который завершил дипломатическую миссию в середине января.

«Посольство России — это не просто посольство. Это второе правительство, потому что это основной наш рынок, где мы продаем нашу продукцию. Это основная страна, которая инвестирует в нашу страну, помогает нам всегда»,— сказал Александр Лукашенко новому послу, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Юрий Селиверстов с 2002 года работал в Минфине Белоруссии, а с июня 2020 года возглавлял ведомство. На его место назначен Владислав Татаринович, ранее занимавший пост заместителя председателя Совета Республики Национального собрания Белоруссии.

С июня 2024 года послом Белоруссии в России был Александр Рогожник. 15 января этого года Александр Лукашенко назначил его губернатором Витебской области.

Лусине Баласян