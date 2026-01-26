Медведев привел условия возобновления диалога с США по контролю над вооружениями

Перспективы возобновления плодотворного взаимодействия с США по контролю над вооружениями напрямую связаны с наличием благоприятных условий для этого. Об этом в интервью «Ъ» сказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Прежде всего необходима базовая нормализация российско-американских отношений. Ведь при (экс-президенте США Джо,— "Ъ") Байдене они деградировали до уровня существенно хуже периода Карибского кризиса»,— констатировал собеседник «Ъ».

По его словам, власти России фиксируют, что новая администрация США пытается «переосмыслить безрассудный и крайне рискованный курс предыдущих американских властей», которые стремились нанести России «стратегическое поражение». «Это сдвиг в верном направлении, но движение пока очень слабое. Мы только в начале пути, успех еще не гарантирован. Тем более что (нынешний президент США,— "Ъ") Дональд Трамп изначально нестабилен в политических ориентирах»,— подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, прежде чем выстраивать что-то новое, «нужно убедиться, что оно не рухнет под бременем застарелых и нерешенных проблем». «Надо удостовериться, что Вашингтон действительно готов не на словах, а на практике проявлять уважение к нашим коренным интересам в области безопасности. И способен на равноправной основе работать над общим снижением конфликтного потенциала»,— отметил зампред Совбеза РФ.

Пока же, по его мнению, нет смысла «торопиться с радужными прогнозами относительно скорого возобновления комплексного и плодотворного стратегического диалога Россия—США, частью которого стали бы вопросы контроля над вооружениями». «Тем более что проблемы в стратегической сфере в результате дестабилизирующих действий США лишь продолжают нарастать»,— подчеркнул собеседник «Ъ», перечислив в этом контексте планы США по созданию системы ПРО нового поколения «Золотой купол» и готовность нынешней американской администрации возобновить полноценные ядерные испытания.

Полную версию интервью с Дмитрием Медведевым читайте на сайте «Ъ».

Елена Черненко