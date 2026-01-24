В Астраханской области обещают 24 января до минус 17

Похолодание продолжается в Астраханской области. Региональное МЧС напомнило о повышенной опасности на дорогах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ Фото: Владимир Барсуков, Коммерсантъ

Астраханский ЦГМС обещает 24 января в области облачное небо и несильный снег. Местами гололед и изморозь. Спасатели призывают участников дорожного движения быть внимательнее и осторожнее. Ветер северо-восточный — скорость 5–10 м/с. Температура: -17...-12°С ночью (на юге -12...-7°С) и -10...-5°С днем.

В Астрахани ночью -11...-9°С и днем -8...-6°С. Облачно, слабый снег. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.

Дарья Васенина