Мороз минус 28 обещают в Волгоградской области

В Волгоградской области усиливаются морозы. Региональное МЧС сообщило, что ЧС техногенного характера не прогнозируют.

Специалисты волгоградского ЦГМС обещают 24 января в области небольшой, местами умеренный снег, изморозь и гололед на дорогах. Ночью -14...—9°С (в северных районах до -25...—25°С), днем -14...-9°С (-19...-14°С). Ветер северо-восточный — скорость 7–12 м/с. МЧС не прогнозирует опасные явления.

В Волгограде -16...-13°С (Gismeteo). Ветер северо-восточный, восточный — скорость 4–6 м/с, порывы до 10-ти. В течение дня пасмурно, к ночи возможен снег.