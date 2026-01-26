Гурманские будни

На страже культурного наследия

Ресторан ОКН, что расшифровывается как «объект культурного наследия», притаился во дворах Рождественского бульвара. Фасад дома, где он расположился, сразу настраивает на что-то старомосковское. Пространство хоть и аскетичное, напоминающее то ли палату писцов, то ли келью, но в нем масса ремесленных деталей современных дизайнеров и художников, привнесенных в интерьер архитектурным бюро Saga. Проект основан на сочетании исторических и современных элементов: арт-объекта «Алтарь», мебели Futura Arhaica, созданной совместно с художником Матвеем Шапиро, брусчатки из петербургских дворов и беленых стен. Форму официантов разработала московская марка «Олово», работающая с наследием рабочей и спортивной одежды прошлого века. Фактурный современный текстиль апеллирует к старорусской эстетике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 13

Шеф-повар Василий Долматов сделал меню достаточно ровным и понятным, но без нарочитой яркости. Оно как будто вторит интерьеру и избегает излишеств. Шеф выстроил его вокруг локальных продуктов и сезонности и говорит, что где-то отдает дань советскому примитивизму, а где-то, наоборот, усложняет. Точнее, привносит очень осторожное авторское видение. Хлеб здесь традиционный и ремесленный: тартин со свеклой, чипсы из льна, бородинский и полая булочка из подорожника. На манер мезе подаются закуски: ростбиф с кабачковой икрой и максимально адаптированной аджикой без чеснока и особой остроты (1340 руб.) или карельская форель в пепле с малосольным огурцом (1100 руб.). Аутентичное сибирское рыбацкое блюдо «чушь» делают из двух видов рыб — форели и угольной — в томатной воде с анчоусом и ферментированным лимоном (1200 руб.). Оно тоже адаптировано: оригинал готовится из непочищенных рыб. Среди супов — борщ с томленой говядиной и смальцем (790 руб.), грибная похлебка (740 руб.) на насыщенном бульоне с водорослями и миксом лесных грибов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Чушь из угольной рыбы и форели, томатная вода, маринованный лук Перец фаршированный, луковый соус Сырная лепешка с разнотравьем, овощное рагу Большой зеленый салат Салат с ростбифом Палтус, цукини, шпинат Творожный мусс, попкорн из гречки Оливье с щучьей икрой Картофельный крем суп с сельдью Грибной суп с морковными клецками Бородинский хлеб, мороженое из картофеля, меренга Груша, томленая в вине, мороженое из сыра косичка Следующая фотография 1 / 12 Чушь из угольной рыбы и форели, томатная вода, маринованный лук Перец фаршированный, луковый соус Сырная лепешка с разнотравьем, овощное рагу Большой зеленый салат Салат с ростбифом Палтус, цукини, шпинат Творожный мусс, попкорн из гречки Оливье с щучьей икрой Картофельный крем суп с сельдью Грибной суп с морковными клецками Бородинский хлеб, мороженое из картофеля, меренга Груша, томленая в вине, мороженое из сыра косичка

В основных блюдах: фаршированный перец с луковым соусом (1200 руб.), полба со шпинатом (за счет чего обретает характерный цвет), кусочками говяжьего языка и бородинской крошкой (1390 руб.), мясной пирог с костным мозгом, который подают прямо с косточкой (1500 руб.), окорочок цыпленка с картофельным пюре, куриным жиром и жареным кейлом (990 руб.). На десерт — запоминающаяся позиция от шеф-кондитера Ирины Леочко: из карамелизированного бородинского хлеба с меренгой и мороженым из печеного картофеля (870 руб.).

Рождественский бульвар, дом 10/7, строение 2 Ежедневно, с 13:00 до 23:00

Средиземноморье в январе

В ресторане Di Nulla запустили ограниченное меню с осьминогом: четыре позиции от шеф-повара Андрея Смирнова и фирменный коктейль от шеф-бармена Арсена Эмиряна. Пока на дворе стоят январские морозы, в меню фигурируют чистые вкусы Италии и Средиземноморья. Осьминог был выбран как ингредиент неслучайно. Если уметь готовить его правильно, то он покажет тот самый чистый средиземноморский вкус. Крокеты из осьминога золотистые и хрустящие, подаются с легкой сметаной на основе кинзы, чеснока и лимона (1200 руб.). Спагетти с осьминогом раскрывают свой вкус в белом винном соусе, сохраняя его текстуру, а соус придает ему насыщенность (2700 руб.). Еще одно горячее блюдо, в котором осьминог подается с мягким запеченным картофелем, сладкими узбекскими томатами, хрустящим кейлом и долькой обжаренного лимона (2900 руб.). Пицца с осьминогом в стиле маринара подается на воздушном неаполитанском тесте с томатным соусом, чесноком, оливками каламата и острыми перчиками (2900 руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 6

Коктейль Octopus Cocktail приготовлен на водке с перцем тимут, зеленым чаем и грейпфрутом, с мармеладом из черной смородины и гречишного чая (1000 руб.). Специальное меню действует до середины февраля.

2-я Звенигородская улица, дом 12А Ежедневно, с 8:00 до 23:00

Сингапурские гастроли в San Si

Прекрасная возможность попробовать современную азиатскую кухню: гастроли фуд-инфлюенсера из Сингапура, известной как Мадам Кей.

Элайн Кей



Вместе с шефом ресторана San Si Василием Зайцевым она приготовит ужин, который будет доступен только вечером 29 января с 18:00. Мадам Кей — звезда гастрономии и топовый блогер, которая взрывает мир традиционной азиатской кухни свежим взглядом и популяризирует ее, гастролируя со своими поп-апами по всему миру. В меню а-ля карт гостей ждет авторская малайзийская и китайская кухня. На закуску — краб-чили с желе тосадзу (2380 руб.), говяжьи языки «Лао Ган Ма» (1600 руб.). В суп из креветок и курицы добавлена японская лапша инанива (2100 руб.). Традиционное блюдо Юго-Восточной Азии сатэй приготовят из мраморной говядины (2480 руб.), а тофу бифантэн — в хрустящей панировке с перцем чили (1180 руб.). Завершат ужин десерты: крем-брюле в азиатском стиле (980 руб.) и персиковый пудинг с манго (780 руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 3

Петровка улица, дом 15, строение 1

Ольга Карпова