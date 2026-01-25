Наставник «Локомотива» после матча со «Спартаком»: мы в режиме плей-офф
Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли остался доволен своими подопечными по результатам игры со «Спартаком» и сообщил, что команда готовится к плей-офф.
Фото: ХК «Локомотив»
«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Главный тренер ярославской команды положительно оценил прошедшую игру.
«Хорошая выездная победа для нас. Мы сыграли хорошо. Забили первый гол, потом отдали инициативу, а затем сыграли хорошо во втором периоде и даже лучше в третьем. В овертайме — как повезет. Был отличный шанс на их стороне, затем у нас был, и мы забили. У них много скорости, много мастерства. Они создавали нам трудности, но мы нашли способ»,— сказал Боб Хартли в ходе послематчевой пресс-конференции.
Наставник рассказал, что команда готовится к плей-офф, ведя ротацию игроков для определения оптимального состава.
«Мы на финишной прямой регулярного сезона. Сейчас мы в режиме плей-офф. Мы, по сути, проводим финальную оценку нашего состава. Нам нужно принять решение. Очевидно, мы не будем принимать его сегодня или завтра. Впереди еще довольно много игр. Но у нас много здоровых игроков, и мы хотим создать очень конкурентную атмосферу»,— рассказал главный тренер.
27 января «Локомотив» сыграет со СКА в Санкт-Петербурге.
По состоянию на 25 января «Локомотив» занимает первое место на Западе и четвертое в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 67 очками.