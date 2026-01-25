WSJ: заместитель Си Цзиньпина обвиняется в передаче США данных о ядерном оружии КНР

Заместителя лидера КНР Си Цзиньпина в Центральном военном совете Китая (ЦВС) Чжан Юся обвиняют в передаче США информации о программе создания ядерного оружия в стране. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Кроме того, генерала подозревают в получении взяток и продаже должности министра обороны.

Чжан Юся

Фото: Ng Han Guan / AP Чжан Юся

Фото: Ng Han Guan / AP

Накануне Министерство обороны Китая сообщило о начале расследований в отношении Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли. Министерство не раскрыло детали уголовных дел, лишь заявив, что оба высокопоставленных чиновника подозреваются в «серьезных нарушениях дисциплины и закона». Обычно за этой формулировкой стоят обвинения в коррупции.

По данным WSJ, за несколько часов до официального объявления о расследованиях в отношении двух высокопоставленных военных чиновников прошел закрытый брифинг с участием высшего военного руководства армии Китая. По словам источников WSJ, Чжан Юся находится под следствием по обвинению в злоупотреблении полномочиями, в частности, получении огромных сумм денег в обмен на продвижение по службе в органе, который контролирует исследования, разработки и закупки военной техники. Но самым шокирующим утверждением, обнародованным во время закрытого брифинга, было то, что Чжан Юся передал США ключевые технические данные о ядерном оружии Китая.

Чжан Юся долгие годы считался доверенным лицом Си Цзиньпина и его правой рукой. После ареста Чжан Юся в ЦВС осталось всего два человека — сам Си Цзиньпин и Чжан Шэнминь, возглавляющий антикоррупционный комитет и назначенный заместителем председателя ЦВС в октябре прошлого года. Это беспрецедентная ситуация для органа, руководящего армией страны. А оперативное командование вооруженными силами Китая теперь де-факто перешло в руки господина Си, писала ранее Financial Times.

