Постпред США при ООН упрекнул Данию в стерилизации женщин в Гренландии в 1970-х

Дания игнорировала Гренландию с точки зрения безопасности и не учитывала нужды населения острова, заявил постпред США при ООН Майк Уолц. Власти королевства не вкладывали достаточно денег в развитие автономной территории, утверждает он. Господин Уолц добавил, что в 1970-х годах в Гренландии стерилизовали женщин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майк Уолц

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Майк Уолц

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«На деле есть скандалы, когда в 1970-х они стерилизовали гренландских женщин, чтобы они не могли иметь детей, и чтобы не пришлось им платить. Давайте соберем все эти факты»,— сказал Майк Уолц в эфире Fox News.

Как утверждает господин Уолц, населению Гренландии не помогают, в отличие от Аляски, где жителям выделяют деньги из специального фонда. «Если вам диагностируют рак в Гренландии сейчас, это чертовски близко к смертному приговору»,— сказал постпред США.

В США в 1960-х и 1970-х годах действовала программа принудительной стерилизации коренных американок, в том числе чернокожих и латиноамериканских женщин. Процедуре подверглись как минимум 25% коренных американских женщин, пишет Time. В некоторых случаях стерилизация проводилась под давлением или принуждением, иногда женщины не знали, что представляет собой процедура.

