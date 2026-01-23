В Саратов и область пришли морозные выходные

В Саратовской области сохраняется аномально холодная погода. Об опасности предупредило региональное МЧС.

По прогнозу синоптиков Приволжского УГМС, 24 января в регионе переменная облачность, местами слабый снег. Ночью и днем местами ожидается туман с видимостью 500-1000 м, а также сильная изморозь (до 19 мм). Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Температура опустится до -26...-21°С ночью и -20...-15°С в дневные часы.

Спасатели предупреждают о повышенных рисках на фоне сильных морозов. Из-за изношенности инфраструктуры и экстремально низких температур вероятны аварийные ситуации на объектах ЖКХ. На дорогах высока вероятность ДТП и пробок из-за погодных условий, состояния дорожного полотна и нарушений ПДД.

В Саратове также ожидается морозная погода: -22...-20°С ночью и -17...-15°С днем. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Переменная облачность, преимущественно без осадков, туман, изморозь. В ряде районов региона субботние занятие в школах отменены.

Дарья Васенина