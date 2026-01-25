Дмитриев передал президенту ОАЭ послание Путина

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял спецпредставителя президента России и главу РФПИ Кирилла Дмитриева. Об этом сообщает агентство WAM. Господин Дмитриев подтвердил информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кирилл Дмитриев передал президенту ОАЭ приветствие от президента РФ Владимира Путина и благодарность властям страны за организацию трехсторонней встречи России, Украины и США в Абу-Даби. Стороны также обсудили сотрудничество ОАЭ и России, в частности, в экономической и инвестиционной сферах.

«Весь мир восхищается историей успеха ОАЭ и их усилиями по установлению мира»,— написал господин Дмитриев в соцсети Х. Он добавил, что «очень ценит» прошедшую встречу с президентом ОАЭ.

Переговоры делегаций России, Украины и США прошли в Абу-Даби 23 и 24 января. По информации The New York Times, одной из тем обсуждений было размещение нейтральных сил или создание демилитаризованной зоны на Донбассе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украину вписали в треугольник».