Дмитриев передал президенту ОАЭ послание Путина
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял спецпредставителя президента России и главу РФПИ Кирилла Дмитриева. Об этом сообщает агентство WAM. Господин Дмитриев подтвердил информацию.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Кирилл Дмитриев передал президенту ОАЭ приветствие от президента РФ Владимира Путина и благодарность властям страны за организацию трехсторонней встречи России, Украины и США в Абу-Даби. Стороны также обсудили сотрудничество ОАЭ и России, в частности, в экономической и инвестиционной сферах.
«Весь мир восхищается историей успеха ОАЭ и их усилиями по установлению мира»,— написал господин Дмитриев в соцсети Х. Он добавил, что «очень ценит» прошедшую встречу с президентом ОАЭ.
Переговоры делегаций России, Украины и США прошли в Абу-Даби 23 и 24 января. По информации The New York Times, одной из тем обсуждений было размещение нейтральных сил или создание демилитаризованной зоны на Донбассе.
