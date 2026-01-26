Альма-матер и правда-матка

Высшее образование парламентариям не помешает, но и не поможет, если они не обладают другими необходимыми для избирателей качествами. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой группы «Полилог», изучив данные об образовании действующих депутатов Госдумы. Сами народные избранники считают наличие диплома необязательным, но желательным условием для эффективной работы, хотя и отмечают, что «резать правду-матку» в Думе могут и «работяги».

По итогам исследования рейтинг самых популярных у депутатов вузов для первого образования возглавили МГУ, РАНХиГС (Президентская академия) и РЭУ имени Плеханова (см. график). При этом лишь 18% представителей нынешнего созыва Госдумы учились в Москве, а остальные 82% — в регионах. Если говорить о специальностях (по первому диплому), то сейчас в Думе заседает больше всего инженеров, экономистов и юристов, а следом идут офицеры и учителя. Эксперты отмечают, что первое образование парламентариев редко связано с госуправлением и политикой, но многие из них проходили последующее обучение именно по этим специальностям. Второе образование или магистерская степень есть у 263 (60%) представителей восьмого созыва Думы, и, как отмечают авторы исследования, за последние 25 лет их число существенно выросло. Суммарно же по всем дипломам лидируют Президентская академия (ее окончили 135 депутатов), МГУ (31) и РЭУ им. Г. В. Плеханова (13). Больше трети избранников (166 человек) имеют еще и научную степень.

Наибольшим разнообразием вузов в силу своей многочисленности отличается фракция «Единой России», хотя и в ней больше всего выпускников МГУ (13). Этот университет также популярен у коммунистов (семь депутатов), а справороссы наряду с МГУ отметились в СПбГУ. В ЛДПР почти все депутаты получили дипломы в разных вузах, и только Андрей Луговой и Иван Мусатов окончили Московское высшее общевойсковое командное училище. Наконец, по части специализации фракции обычно соответствуют общедумскому тренду на инженерное и экономическое образование, но у КПРФ на втором месте оказались педагоги (семь человек, или 13% от состава фракции), а у «Новых людей» — гуманитарии (два депутата и 14%).

Заместитель гендиректора «Полилога» по политическим проектам Роман Моложон полагает, что образование не является ключевым условием для попадания в Думу. С точки зрения избирателя, идеальные черты депутата — это знание законов, лоббистские возможности и способность управлять командой, но в вузах этим навыкам обычно не учат, поясняет эксперт. В первую очередь граждане обращают внимание на возраст, управленческий опыт и семейное положение кандидата в депутаты, но если он «дистанцирован от людей», не разделяет их ценности и не стремится к решению конкретных проблем, то никакое образование не поможет ему избраться, заключает господин Моложон.

Замгендиректора «Полилога» по GR Никита Сетов, в свою очередь, напоминает, что любой депутат представляет интересы определенной социальной группы и образование может быть «платформой связки» с избирателями. «Однако прямой зависимости между вузом и попаданием в Госдуму нет, равно как нет и профильного образования для депутата. Можно скорее говорить о компетенциях в сфере публичной политики, которые необходимы ему в дополнение к диплому о высшем образовании»,— отмечает господин Сетов.

У опрошенных “Ъ” депутатов свой взгляд на поднятую экспертами проблему.

Образование, в том числе высшее, сильно деградировало и «во многом выродилось в бессмысленную казуистику», считает выпускник экономического факультета МГУ, доктор экономических наук Михаил Делягин («Справедливая Россия»): «Чтобы понять, что происходит и что делать, депутат всегда может обратиться к специалистам для консультаций. Образование нужно депутату, чтобы найти этих специалистов, убедить их сотрудничать и отличить специалиста от идиота». Образование также помогает «определенным образом выстроить мозг и выработать определенное отношение к реальности», но в целом «жизненный опыт значит для выполнения работы депутата больше, чем обломки советской вузовской системы», уверен господин Делягин.

Выпускник Львовского политеха доктор политических наук Сергей Обухов (КПРФ) полагает, что иметь высшее образование депутату «все-таки желательно», хотя, по его мнению, одним из самых эффективных депутатов был окончивший только ПТУ «доктор рабочих наук» Василий Шандыбин (депутат Госдумы от КПРФ в 1995–2003 годах). Поэтому с теми, кто говорит, что в Думе должны заседать юристы и экономисты, господин Обухов не вполне согласен: «Ключевое — это народное представительство. Понятно, что должны быть квалифицированные люди, но должны быть и работяги, кто режет правду-матку».

