У повара петербургской школы №575 выявили открытую форму туберкулеза

У повара столовой школы № 575 Приморского района Санкт-Петербурга выявили открытую форму туберкулеза. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина со ссылкой на поступившие к ней обращения горожан.

После инцидента всех учеников 9-11 классов отправили проходить флюорографию, детям 1-8 классов провели диаскинтест. При этом карантин в учебном заведении не объявляли, рассказали главе «Лиги безопасного интернета» петербуржцы.

«Как пишут, школа пытается всячески замолчать произошедшее и запрещает учителям обсуждать эту тему»,— добавила госпожа Мизулина.

В городском комитете по здравоохранению сообщили 78.ru, что других случаев заболевания в школе не выявили. Информацию о произошедшем не утаивают, а учебное заведение не закрыли, так как туберкулез не является карантинной инфекцией, заявили в учреждении.

Артемий Чулков