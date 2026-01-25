Уиткофф назвал переводчика Путина легендой с лучшим голосом в мире
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф похвалил переводчика президента России Владимира Путина. Перед переговорами в Кремле в ночь на 23 января господин Уиткофф назвал переводчика легендой.
Фото: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP
«О, легенда! Я теперь узнаю ваш голос. Это лучший голос на Земле»,— сказал Стив Уиткофф (видео опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале). «Я польщен»,— ответил переводчик Алексей Садыков.
Господин Садыков — старший советник департамента лингвистического обеспечения МИДа России.
Переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа длилась около четырех часов. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал встречу содержательной.