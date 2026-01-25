Уиткофф назвал переводчика Путина легендой с лучшим голосом в мире

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф похвалил переводчика президента России Владимира Путина. Перед переговорами в Кремле в ночь на 23 января господин Уиткофф назвал переводчика легендой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP Фото: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP

«О, легенда! Я теперь узнаю ваш голос. Это лучший голос на Земле»,— сказал Стив Уиткофф (видео опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале). «Я польщен»,— ответил переводчик Алексей Садыков.

Господин Садыков — старший советник департамента лингвистического обеспечения МИДа России.

Переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа длилась около четырех часов. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал встречу содержательной.