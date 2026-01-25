В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из упавшего в канал автомобиля

В субботу, 24 января, в Махачкале автомобиль съехал в канал им. Октябрьской революции. В салоне машины находились женщина и ребенок, их спасли прохожие. Водитель позже смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ведомство проконтролирует установление обстоятельств падения автомобиля. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Глава города Джамбулат Салавов сообщил в своем Telegram-канале, что власти примут все необходимые меры для предотвращения подобных случаев. «В ближайшее время проведу личную встречу с теми, кто проявил активную жизненную позицию в этот трудный момент. Такие поступки заслуживают максимальной поддержки!»,— также заявил он.

Мария Иванова