Гибкость перестала быть преимуществом

Весь прошлый год большинство представителей бизнес-сообщества внимательно следили за динамикой ключевой ставки ЦБ РФ, которая из абстрактного макропоказателя окончательно превратилась в бытовую величину для любого финансового директора. При той ставке, которая была в начале года, рассчитывать на пополнение оборотного капитала или восполнение кассовых разрывов за счет кредитов не приходилось. Высокий «ключ» способствовал и оттоку инвесторов с рынка недвижимости — хранить деньги на депозитах было выгоднее. С весны, когда ставка стала падать, на рынке наметилось небольшое оживление. Понятно, что даже сейчас, при нынешнем уровне «ключа», ипотечные и потребительские кредиты остаются недоступными для большинства населения, однако положительная динамика все-таки наметилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как говорят эксперты, в целом 2025 год показал, что умение «переждать» окончательно перестало работать как стратегия. Теперь стало ясно: гибкость больше не преимущество, а базовое требование.

На этом фоне ситуация с кадрами меняется буквально на глазах. Например, всего за три с небольшим года ситуация с персоналом в сфере IT перестала быть рынком кандидатов и стала рынком работодателей. В то же время наличие навыков работы с искусственным интеллектом становится уже обязательным почти во всех сферах, а кое-где ИИ и вовсе заменил человека.

Очевидно, что эпоха турбулентности продолжится и в 2026 году, и от бизнеса будут нужны еще более быстрые решения, еще большая способность оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Итоги года»