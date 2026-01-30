Гибкость перестала быть преимуществом
Колонка редактора
Весь прошлый год большинство представителей бизнес-сообщества внимательно следили за динамикой ключевой ставки ЦБ РФ, которая из абстрактного макропоказателя окончательно превратилась в бытовую величину для любого финансового директора. При той ставке, которая была в начале года, рассчитывать на пополнение оборотного капитала или восполнение кассовых разрывов за счет кредитов не приходилось. Высокий «ключ» способствовал и оттоку инвесторов с рынка недвижимости — хранить деньги на депозитах было выгоднее. С весны, когда ставка стала падать, на рынке наметилось небольшое оживление. Понятно, что даже сейчас, при нынешнем уровне «ключа», ипотечные и потребительские кредиты остаются недоступными для большинства населения, однако положительная динамика все-таки наметилась.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Как говорят эксперты, в целом 2025 год показал, что умение «переждать» окончательно перестало работать как стратегия. Теперь стало ясно: гибкость больше не преимущество, а базовое требование.
На этом фоне ситуация с кадрами меняется буквально на глазах. Например, всего за три с небольшим года ситуация с персоналом в сфере IT перестала быть рынком кандидатов и стала рынком работодателей. В то же время наличие навыков работы с искусственным интеллектом становится уже обязательным почти во всех сферах, а кое-где ИИ и вовсе заменил человека.
Очевидно, что эпоха турбулентности продолжится и в 2026 году, и от бизнеса будут нужны еще более быстрые решения, еще большая способность оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.