Маэстро-невидимка

В Московском театре мюзикла отметили юбилей Раймонда Паулса

90-летие латвийского композитора Раймонда Паулса отметили в Москве спустя 12 дней после календарного юбилея. На концерте в честь автора хитов ведущих отечественных эстрадных артистов обошлось без медийных лиц. Программа вечера в столичном Театре мюзикла была скромной: полтора часа, на сцене — только артисты театра. Но факт остается фактом: в центре Москвы исполняли песни из репертуара Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле и разглядывали на больших экранах фото и видео Раймонда Паулса. За тем, как политическую обстановку разряжал ведущий вечера, худрук театра и друг юбиляра Михаил Швыдкой, наблюдал Константин Баканов.

В отсутствие юбиляра, смотревшего в зал с фотографий, главным героем вечера стал Михаил Швыдкой

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

12 января Раймонд Паулс отмечал свой 90-й день рождения в рижском театре Dailes, где пренебрег рекомендациями врачей и все-таки сел за рояль. До Москвы он не доехал, и его главная певица — тоже. Алла Пугачева поздравила юбиляра в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) емкой фразой: «Старинные часы еще идут. С юбилеем, Маэстро!».

Как тут не вспомнить 80-летие Раймонда Вольдемаровича в «Крокус Сити Холле», которое отмечали десять лет назад с большим размахом: помимо юбиляра на сцену выходили Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Григорий Лепс, Светлана Лобода, Интарс Бусулис и многие другие.

А еще раньше, в 2014 году, именно в театре Михаила Швыдкого Паулс сделал мюзикл «Всё о Золушке» — свою последнюю большую работу с российскими соавторами. Господин Швыдкой признался, что теперь в театре сделали этот концерт-посвящение скорее «для себя»: «В какой-то момент нам Раймонда просто стало не хватать. Физически. Душевно». Но в этой "местечковости", в отсутствии медийных лиц, съемочных групп и парада тщеславия было определенное очарование. Да и творческой свободы явно больше.

Концерт начался в восьмом ряду партера — в полном соответствии с текстом песни «Маэстро» (автора стихов Ильи Резника на празднике не было). Артистка театра Галина Безрук встала со зрительского кресла и в отсутствие юбиляра обращалась во время исполнения к дирижеру оркестра Театра мюзикла Илье Маркееву.

«Еще не вечер», «Листья желтые», «Вернисаж», «Делу — время!», «Старинные часы» — артистки Театра мюзикла Галина Безрук, Анна Гученкова, Ася Будрина и другие отрабатывали вокальные партии не хуже Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой, но ожидаемо проигрывали им в харизме.

Программу вечера составили не только шлягеры советской эстрады. Песенный материал, ассоциирующийся со «спорными» эстрадными фигурами, на вечере уравновесили номерами из мюзиклов, которых Паулс написал ровно десять. Было много джаза, ария Лесничего из «Всё о Золушке» в исполнении Андрея Вальца, кое-что из первого мюзикла Паулса «Сестра Керри», вызвавшего в советской Москве, по воспоминаниям Швыдкого, совершеннейший фурор. Сыграли даже шансон в эстрадно-джазовой обработке: Максим Заусалин был органичен в образе сына биндюжника в песне «Беня Крик» из спектакля «Одесса, город колдовской» Рижского русского театра имени Михаила Чехова.

Вспомнили и песни для кино. На лампово-домашнем бенефисе прозвучала не только мелодия из «Долгой дороги в дюнах», но и тема из латвийского фильма «Стрелы Робин Гуда» (1975). Песни для него изначально написал Владимир Высоцкий, а затем по рекомендации Госкино их заменили произведениями Паулса.

Естественно, не обошлось без «Золотой свадьбы», более известной как «Бабушка рядышком с дедушкой». На советском ТВ ее крутили в исполнении рижского ансамбля «Кукушечка», а в Театре мюзикла поручили московскому театру-студии «Душевный». Ответственность исполнить инструментальные пьесы Паулса на себя не взял никто, маэстро солировал лично — на экранах.

Михаил Швыдкой не сдерживал себя в воспоминаниях. За полвека знакомства с композитором баек и закулисных историй набралось достаточно.

По словам Швыдкого, юбиляра в его преклонном возрасте не интересуют ни алкоголь, ни политика, а вот творить он не прекращает.

Несколько месяцев назад Паулс написал музыку к сонетам Шекспира. Швыдкой-вокалист, мягко говоря, уступает Швыдкому-рассказчику. Тем не менее первые строчки финальной песни концерта «Миллион алых роз» он рискнул исполнить сам. И эти нестройные ноты были, пожалуй, под стать атмосфере тесного круга «своих», которую ему удалось создать. «Свои» расходились после полуторачасового действа, приговаривая: «Как-то маловато».

Фотогалерея

Народный композитор

Раймонд Паулс родился в Риге. Музыкой мальчик увлекся с раннего детства, а в возрасте 10 лет поступил в музыкальную школу имени Эмиля Дарзиня при консерватории Латвийской ССР. По ее окончании стал студентом Латвийской государственной консерватории по классу фортепиано. Учебу будущий композитор успешно совмещал с работой пианиста в эстрадном оркестре клуба автодорожников

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В молодости Раймонд Паулс злоупотреблял алкоголем, что едва не загубило его карьеру. В возрасте 27 лет он сумел отказаться от вредной привычки, побывав в больнице: «Я думаю, что решающий толчок мне дала ужасающая, несчастная, жалкая публика. Впервые я увидел ее собранной вместе. Она вызывает ощущение шока. Что это, как это, неужели и я такой или стану таким? Нет, никогда, ни за что! Мне скоро стало ясно в больнице, что больше я рюмки ко рту не поднесу. В августе 63-го я бросил пить бесповоротно, полностью и окончательно»

Фото: ТАСС

Известность в Латвии пришла к Раймонду Паулсу в середине 60-х. Будучи художественным руководителем Рижского эстрадного оркестра Латвийской государственной филармонии он начал писать свои первые песни. Популярными стали композиции на слова Альфреда Круклиса «Мы встретились в марте», «Зимний вечер», «Старая береза»

Фото: И. Гаврилов / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1980 году композитор начал работать с детским вокальным ансамблем «Кукушечка», в результате совместной работы коллектив приобрел известность не только во всем СССР, но и за рубежом &lt;br>На фото: репетиция детского хора «Дзегузите» («Кукушечка») на Латвийском радио, 1985 год

На фото: репетиция детского хора «Дзегузите» («Кукушечка») на Латвийском радио, 1985 год

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ

В 1978–1982 годах Раймонд Паулс возглавлял оркестр легкой и джазовой музыки Латвийского радио и телевидения, позже став главным редактором музыкальных передач

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

После своего первого авторского концерта в Москве в 1981 году композитор начал сотрудничать с поэтами Андреем Вознесенским и Ильей Резником и артистами эстрады — Аллой Пугачевой, Лаймой Вайкуле, Софией Ротару, Валерием Леонтьевым и другими. Были созданы знаменитые хиты «Вернисаж», «Старинные часы», «Кабаре», «Полюбите пианиста», «Миллион алых роз»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Композитор Раймонд Паулс аккомпанирует многотысячному хору участников манифестации в поддержку учредительного съезда политического движения Народный фронт Латвии в Риге, 1988 год

Фото: Тихонов / РИА Новости

«Я очень редко пишу. Я сегодня могу писать в десять раз лучше прежнего, но все равно мне скажут: &quot;Это все не то, вот то, что было в 80-е годы, миленький, вот это — да&quot;. Но я молчу. Очевидно, так оно и есть»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Со своей собакой Арчибальдом, 1985 год

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ

Композиторы Раймонд Паулс и Игорь Крутой, 1990-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

За свою карьеру композитор написал музыку к десяткам театральных постановок и к более 50 фильмам, среди которых «Слуги дьявола на чертовой мельнице» (1972), «Долгая дорога в дюнах» (1980), «Как стать звездой» (1985)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

После показа мюзикла «Керри» Рижским театром русской драмы в Москве, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 2002 году Раймонд Паулс совместно с композитором Игорем Крутым (справа) решил организовать музыкальный конкурс для молодых исполнителей популярной музыки, который получил название «Новая волна». Спустя 11 лет латвийский композитор решил отказаться от участия в организации конкурса. «Я себя там больше не вижу — там нет творческого процесса, с финансовой точки зрения я ничего не выигрываю», — так прокомментировал свое решение Паулс

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Раймонд Паулс был первый раз избран в парламент Латвии в 1998 году, став председателем только что созданной центристской «Новой партии». Через четыре года он уже возглавил список правой Народной партии, и снова прошел в Сейм. Парламент не был его первым опытом в латвийской политике — в начале 90-х, сразу после того, как республика восстановила независимость, он возглавлял министерство культуры Латвии &lt;br>На фото: певица Лайма Вайкуле и композитор Раймонд Паулс

На фото: певица Лайма Вайкуле и композитор Раймонд Паулс

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Слева направо: певица Лайма Вайкуле, композитор Раймонд Паулс, певица Алла Пугачева и композитор Игорь Крутой на закрытии конкурса «Новая волна», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Усоев

На концерте в Светлановском зале Московского международного Дома музыки, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С певцом Борисом Моисеевым на открытии конкурса «Новая волна», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Жданов  /  купить фото

«Политика это так, интриги одни. А сцена — это же яд! И я уже давно отравился! Конечно, периодически выступаю в Латвии, в Национальной опере. Но мне интересно вернуться в Москву восьмидесятых, когда я приезжал туда с концертами. Восьмидесятые годы в моей памяти навсегда останутся, как мой звездный час. Только благодаря этому я стал так известен во всем СССР. Я вот смотрю на свои записи тех лет — плакать хочется, когда я вижу, как я был молод! А сейчас я уже, скажем так, повзрослел»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Раймонд Паулс продолжает активно давать концерты, планирует новые проекты. Композитор является обладателем множества наград, премий и званий

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

