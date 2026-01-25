Маэстро-невидимка

90-летие латвийского композитора Раймонда Паулса отметили в Москве спустя 12 дней после календарного юбилея. На концерте в честь автора хитов ведущих отечественных эстрадных артистов обошлось без медийных лиц. Программа вечера в столичном Театре мюзикла была скромной: полтора часа, на сцене — только артисты театра. Но факт остается фактом: в центре Москвы исполняли песни из репертуара Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле и разглядывали на больших экранах фото и видео Раймонда Паулса. За тем, как политическую обстановку разряжал ведущий вечера, худрук театра и друг юбиляра Михаил Швыдкой, наблюдал Константин Баканов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В отсутствие юбиляра, смотревшего в зал с фотографий, главным героем вечера стал Михаил Швыдкой

12 января Раймонд Паулс отмечал свой 90-й день рождения в рижском театре Dailes, где пренебрег рекомендациями врачей и все-таки сел за рояль. До Москвы он не доехал, и его главная певица — тоже. Алла Пугачева поздравила юбиляра в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) емкой фразой: «Старинные часы еще идут. С юбилеем, Маэстро!».

Как тут не вспомнить 80-летие Раймонда Вольдемаровича в «Крокус Сити Холле», которое отмечали десять лет назад с большим размахом: помимо юбиляра на сцену выходили Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Григорий Лепс, Светлана Лобода, Интарс Бусулис и многие другие.

А еще раньше, в 2014 году, именно в театре Михаила Швыдкого Паулс сделал мюзикл «Всё о Золушке» — свою последнюю большую работу с российскими соавторами. Господин Швыдкой признался, что теперь в театре сделали этот концерт-посвящение скорее «для себя»: «В какой-то момент нам Раймонда просто стало не хватать. Физически. Душевно». Но в этой "местечковости", в отсутствии медийных лиц, съемочных групп и парада тщеславия было определенное очарование. Да и творческой свободы явно больше.

Концерт начался в восьмом ряду партера — в полном соответствии с текстом песни «Маэстро» (автора стихов Ильи Резника на празднике не было). Артистка театра Галина Безрук встала со зрительского кресла и в отсутствие юбиляра обращалась во время исполнения к дирижеру оркестра Театра мюзикла Илье Маркееву.

«Еще не вечер», «Листья желтые», «Вернисаж», «Делу — время!», «Старинные часы» — артистки Театра мюзикла Галина Безрук, Анна Гученкова, Ася Будрина и другие отрабатывали вокальные партии не хуже Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой, но ожидаемо проигрывали им в харизме.

Программу вечера составили не только шлягеры советской эстрады. Песенный материал, ассоциирующийся со «спорными» эстрадными фигурами, на вечере уравновесили номерами из мюзиклов, которых Паулс написал ровно десять. Было много джаза, ария Лесничего из «Всё о Золушке» в исполнении Андрея Вальца, кое-что из первого мюзикла Паулса «Сестра Керри», вызвавшего в советской Москве, по воспоминаниям Швыдкого, совершеннейший фурор. Сыграли даже шансон в эстрадно-джазовой обработке: Максим Заусалин был органичен в образе сына биндюжника в песне «Беня Крик» из спектакля «Одесса, город колдовской» Рижского русского театра имени Михаила Чехова.

Вспомнили и песни для кино. На лампово-домашнем бенефисе прозвучала не только мелодия из «Долгой дороги в дюнах», но и тема из латвийского фильма «Стрелы Робин Гуда» (1975). Песни для него изначально написал Владимир Высоцкий, а затем по рекомендации Госкино их заменили произведениями Паулса.

Естественно, не обошлось без «Золотой свадьбы», более известной как «Бабушка рядышком с дедушкой». На советском ТВ ее крутили в исполнении рижского ансамбля «Кукушечка», а в Театре мюзикла поручили московскому театру-студии «Душевный». Ответственность исполнить инструментальные пьесы Паулса на себя не взял никто, маэстро солировал лично — на экранах.

Михаил Швыдкой не сдерживал себя в воспоминаниях. За полвека знакомства с композитором баек и закулисных историй набралось достаточно.

По словам Швыдкого, юбиляра в его преклонном возрасте не интересуют ни алкоголь, ни политика, а вот творить он не прекращает.

Несколько месяцев назад Паулс написал музыку к сонетам Шекспира. Швыдкой-вокалист, мягко говоря, уступает Швыдкому-рассказчику. Тем не менее первые строчки финальной песни концерта «Миллион алых роз» он рискнул исполнить сам. И эти нестройные ноты были, пожалуй, под стать атмосфере тесного круга «своих», которую ему удалось создать. «Свои» расходились после полуторачасового действа, приговаривая: «Как-то маловато».