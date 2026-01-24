Синхронный провал СКА и «Шанхая»

Хоккеисты СКА потерпели четвертое подряд поражение в чемпионате КХЛ. На этот раз — сокрушительное. Проиграли в Нижнем Новгороде «Торпедо» со счетом 0:6. Ситуация в армейской команде накаляется. Сейчас нет не только очков, но и игры, а значит, есть проблемы не только на льду, но и в раздевалке. «Шанхайские драконы», «прописанные» в городе на Неве, уступили в Минске местному «Динамо» с не менее позорным результатом — 1:6.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч «Торпедо» – СКА

Фото: ХК СКА Хоккейный матч «Торпедо» – СКА

Фото: ХК СКА

Петербуржцы приехали в город на Волге после трех поражений подряд в чемпионате. К тому же против «Торпедо», где в прошлом сезоне работал Игорь Ларионов, нынешний тренер СКА, они играли в этом сезоне неудачно: дважды уступили 2:3 в овертаймах, один раз — со счетом 2:5. И в целом автозаводцы играют успешнее СКА, держась в числе лидеров Западной конференции КХЛ.

Уже в первом периоде стало ясно, почему между командами такая разница. Игроки «Торпедо» со старта включили максимальные скорости, а их соперники словно не проснулись после долгого сна. Гости не успевали за хозяевами, постоянно теряли шайбу, как всегда не могли создать явных моментов у ворота соперника. О голах речь не шла. Их СКА забивает крайне редко. Волжане трижды за первый период поразили ворота армейцев. Пришлось тренерскому штабу СКА менять голкипера Артемия Плешкова, который растерялся вместе с полевыми игроками, на Сергея Иванова. Причем ни разу во время пропущенных шайб гости не играли в меньшинстве. Торпедовцы переиграли их в равных составах.

Казалось, во втором периоде у армейцев проснется если не мастерство, которого давно не наблюдается, то хотя бы самолюбие. Они проигрывали нижегородцам четвертый раз в сезоне, третий матч чемпионата подряд и уже в течение трех периодов, если учитывать предыдущий матч со «Спартаком» (1:2), не могли забросить шайбу. Или, казалось, тренерский штаб СКА что-то придумает. Но чуда не произошло. Гости играли так же бестолково, как в первой двадцатиминутке, теряли шайбу, хватали удаления и сами не могли «реализовать лишнего». Игроки «Торпедо» довели счет до 5:0, забросив одну шайбу в большинстве, а другую — в равных составах.

Третий период был уже во многом формальностью, но все же в самом его начале у хозяев на четыре минуты за грубую игру удалили игрока, и у СКА появился шанс хотя бы размочить счет. Но за четыре минуты петербуржцы так ничего и не придумали у чужих ворот. Желание спасти лицо у игроков СКА в этом матче было, только ничего не получалось на площадке: видно было, что команда плохо управляется и хоккеисты не верят в свой силы. В итоге все завершилось унизительным поражением гостей — 0:6.

Игорь Ларионов после матча не смог объяснить причины фиаско своей команды в Нижнем Новгороде. Он только сказал, что одна команда вышла на игру готовой, а другая нет. Почему — Ларионову предстоит разобраться. Если еще не поздно, конечно.

«Шанхайские драконы», еще одна команда представляющая Петербург, проиграла сегодня в Минске местному «Динамо» не менее позорно — 1:6. Матч был дебютным в КХЛ для нового тренера «Шанхая» канадца Митча Лава. Уже за первую минуту и 13 секунд его команда пропустила две шайбы. Потом уже перевернуть игру было сложно, учитывая то, что «Динамо» — один из лидеров Западной конференции. Китайский клуб проиграл в чемпионате шестой матч подряд. Отставание в таблице от СКА в десять очков сохранилось. Команды ведут борьбу за выход в плей-офф.

Кирилл Легков