Тренажеры пристраивают дома

Россияне стали активно покупать оборудование для домашних тренировок. Как сообщили “Ъ FM” в пресс-службе маркетплейса Ozon, за первые несколько недель января спрос на кардиотренажеры вырос более чем в три раза по сравнению с тем же периодом 2025-го. А продажи инвентаря для йоги, пилатеса и беговых дорожек увеличились почти в два раза. При этом каждый третий заказ такой продукции и массажной техники пришелся на малые города и села с населением до 50 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В более высоком ценовом сегменте спрос на фитнес-инвентарь, напротив, снизился, рассказал директор по развитию коммерческого оборудования компании Hasttings Георгий Корягин: «У нас товар стоит 45 тыс. руб. и больше. Это недешево, выше стандартного уровня. И у нас год к году, наоборот, продажи упали. Но я не удивлен статистикой Ozon. Маркетплейс сейчас проникает все больше к пользователям, уже легче заказывать оборудование. Лет пять назад это можно было сделать только с помощью интернет-магазина определенного бренда либо салонов, где была возможность протестировать тренажеры. Сейчас как раз маркетплейсы дают возможность без проблем заказывать большое, тяжелое оборудование. Мы даже иногда сами продаем там, понимаем, что для пользователя — это оптимальный вариант. Кроме того, все больше китайских поставщиков представлено на этих площадках. Ценники у них очень низкие, буквально за 12 тыс. руб. можно приобрести беговые дорожки.

Я бы еще отметил интересный фактор, почему продалось больше: потому что 12 дней выходных — это действительно много, и многие пользователи начинают от нечего делать заказывать такие дорогие вещи для работы над собой. Вообще сезон продаж спортивного оборудования для дома — это сентябрь-декабрь, когда люди возвращаются из отпусков и с дач в квартиры и начинают больше тренироваться. Часто такая техника приобретается в подарок. Также некоторые пользователи не могут уже заниматься спортом на улице».

Как сообщает Forbes, выручка фитнес-индустрии России только за три квартала 2025 года достигла 160 млрд руб. Ежегодный прирост клиентов в спортивных клубах достигает 20%, рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва. По ее предварительным оценкам, 2026-й не станет исключением: «Это все включается в один общий тренд на движение в сторону здорового образа жизни. При этом уровень платежеспособности людей явно не увеличивается, а иногда и падает. Так что если человек вдруг решил по каким-то причинам заняться спортом дома и выбирает между двумя кардиотренажерами, то он остановится на варианте подешевле. Когда мы в 2020 году сидели три-пять месяцев дома без особенной физической активности, возможности как-то потренироваться, это очень повлияло на подход к своему физическому состоянию. После этого большое количество людей точно повернулись в сторону фитнеса.

Кроме того, сыграли роль поддержка государства, в том числе и информационная, что здоровье — это хорошо. Это тоже очень влияет. Молодые люди сейчас очень серьезно вошли в область потребления. А это аудитория, которая очень трепетно относится к собственному здоровью, поэтому спорт для них важен. Ну и, конечно, новогодние праздники — это прям локальный тренд, когда человек дает себе зарок, что с 12 января он начнет тренироваться. Это обеспечивает приток людей, которые вначале очень активно ходят в зал или занимаются дома, потом мотивация немножко уменьшается, и они входят в какой-то ритм».

Вместе с занятиями спортом россияне все чаще переходят на здоровое питание. Согласно данным сервиса Ozon Fresh, в начале 2026 года спрос на свежевыжатые соки вырос почти в 19 раз, на орехи — в четыре раза, а на сухофрукты — более чем вдвое. В исследовательской компании Nielsen “Ъ FM” сообщали, что в прошлом году заметно увеличились продажи еды с добавленным протеином. Среди наиболее популярных продуктов с дополнительным белком — печенье, пирожные, шоколад и мороженое.

Ангелина Зотина