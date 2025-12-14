Россияне прокачали продажи протеина

В России резко подскочил спрос на еду с добавленным протеином. С января по сентябрь продажи таких продуктов выросли почти на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили “Ъ FM” в исследовательской компании Nielsen. В основном покупают эти товары представители молодого поколения. Среди наиболее популярных позиций с повышенным содержанием белка — печенье, пирожные, шоколад и мороженое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Seth Perlman / AP, Seth Perlman, File / AP Фото: Seth Perlman / AP, Seth Perlman, File / AP

Мороженое демонстрирует самый активный рост в этом сегменте, рассказала “Ъ FM” директор по работе с клиентами компании Nielsen Салтанат Нысанова: «Наблюдаем опережающий рост линеек товаров с протеином в кондитерских категориях, молочных изделиях и даже в нише мороженого. Причем именно в последней продажи демонстрируют наиболее впечатляющие темпы и в трехкратном размере опережают динамику спроса на мороженое без протеина. При этом наиболее привлекательным каналом продаж для протеиновой продукции является онлайн-рынок. Так, например, продажи именно в электронной коммерции опережают в полтора раза продажи на офлайн-рынке. Стоит отметить, что своей популярностью продукты с протеином обязаны популяризации научных данных, в частности, о пользе белка и важности этого макронутриента в рационе. Конечно, серьезный импульс этому явлению придает тренд на заботу о себе, фокус на здоровом образе жизни и правильном питании».

По данным журнала «Агроинвестор», категория протеиновых продуктов ежегодно демонстрирует рост спроса на уровне 6%. Общемировой объем сегмента оценивается в $67 млрд. Производители таких товаров пытаются продвигать их и в медицинской сфере, говорит врач Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. При этом, по ее словам, зацикленность на белке иногда приводит к негативным последствиям для организма: «Не могу сказать, что это частая ситуация, но есть некоторый перекос в сторону белков. Речь, в частности, о спортивном питании: у людей, которые активно тренируются, есть определенный акцент на протеин, но при этом совсем мало внимания уделяется другим компонентам, которые должны быть в рационе. Есть ощущение, что, с точки зрения потребителей, белки как будто бы не приводят к набору веса, это абсолютно безобидные и безопасные продукты для нормализации веса и можно их есть сколько хочется. Конечно, это ошибочно. Важно обращать внимание на их количество, учитывать потребность организма и включать их в рацион ровно столько, сколько требуется.

При этом как практикующий врач я могу сказать, что периодически ко мне приходят с различными коммерческими предложениями о продвижении определенных добавок. Такое действительно есть и с точки зрения спортивного питания, и с точки зрения каких-то, условно, заменителей сладких продуктов. Так что, возможно, действительно некоторые коллеги идут на это и такие рекомендации со стороны диетологов могут быть. Что касается перспектив, то, думаю, что наверняка потребители со временем почувствуют, что все-таки это не какая-то волшебная палочка, и определенный спад этого тренда произойдет».

В рознице продукты с высоким содержанием протеина также становятся более популярными. Так, во «Вкусвилле» их продажи за год выросли почти на 70%. В «Перекрестке» только за первый квартал 2025 спрос увеличился на 60%.

Астон О’Салливан и Никита Путятин