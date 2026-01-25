Банки просят не ограничивать срок действия карт в рамках антифрод-пакета

Банки просят исключить из второго пакета мер по борьбе с мошенничеством норму, позволяющую ЦБ устанавливать срок действия банковских карт. В Национальном совете финансового рынка (НСФР) считают, что это может привести к полной блокировке карт Visa и Mastercard.

«Банки считают, что предоставление такого права ЦБ является прямым вмешательством в гражданско-правовые отношения банка с клиентом», — говорится в отзыве НСФР на законопроект. В ЦБ “Ъ” сообщили, что поддерживают эту норму, но вводить ограничения на данном этапе не планируют. Регулятор отметил, что доля карт международных систем снижается.

Эксперты полагают, что реальной причиной меры может стать ускорение вывода карт Visa и Mastercard с российского рынка. «Вопрос ускорения вывода из обращения карт с лейблами МПС связан с намечающимся урегулированием украинского конфликта», — считает глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Ограничение срока действия может увеличить расходы банков и ускорить переход на альтернативные платежные инструменты.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Регулятор опережает время».