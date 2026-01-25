Умер бывший гитарист «Любэ» Юрий Рыманов

Бывший гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил вокально-инструментальный ансамбль «Лейся, песня». По информации собеседника «АиФ», у музыканта были проблемы с сердцем, он скончался в клинике.

«Ушел наш Юра… Юрий Рыманов — великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться»,— отмечается в сообщении «Лейся, песня».

Юрий Рыманов родился 8 марта 1956 года в Кстово Горьковской области (сейчас — Нижегородская область). Он занимался созданием и записью музыки, был гитаристом, вокалистом и аранжировщиком в различных блюз-роковых проектах.

С 1977 года состоял в вокально-инструментальном ансамбле «Шестеро молодых». Позже — в «Лейся, песня», во время участия в коллективе Николая Расторгуева. Работал с Владимиром Высоцким. Гитаристом «Любэ» музыкант был с 1998-го по 2000 год и с 2002 по 2008-й. В 2010 году стал гитаристом трибьют-группы Dipped in Purple.