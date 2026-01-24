Электроснабжение в Мурманской области после блэкаута восстановят в течение суток

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пообещал восстановить электроснабжение региона после блэкаута, случившегося вечером 23 января, в течение суток. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам господина Чибиса, серьезно повреждены пять опор линий электропередач. На текущий момент удалось восстановить питание котельных, тепло уже подают в жилые дома. Сейчас жителям региона необходимо ограничить использование электроприборов, чтобы снизить нагрузку на сети.

Отключения затронули Мурманск, Североморск и ряд объектов критической инфраструктуры. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Причиной аварии, по мнению правоохранителей, стало бездействие ответственных руководителей, которые не обеспечили должное содержание ЛЭП. При первых признаках неполадок они якобы не предприняли никаких мер.

Андрей Маркелов