Выручка застройщиков Москвы и Подмосковья в 2025 году превысила 2 трлн рублей

Совокупная выручка девелоперов жилья Москвы и Подмосковья по итогам 2025 года увеличилась на 7%, достигнув 2,3 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные исследования bnMAP.pro, имеющиеся у “Ъ”.

Рост обеспечен подорожанием новостроек и реализацией отложенного спроса перед ужесточением условий «Семейной ипотеки». Однако многие крупные компании показали спад. «Самолет» сократил выручку на 23,6%, А101 — на 28%, Level Group — на 34,9%.

«Падение выручки компании объясняется сокращением массовых льготных ипотечных программ», — заявили в Setl Group, где показатель упал на 28,2%. Эксперты отмечают, что в уязвимом положении оказались девелоперы, зависимые от льгот, и те, кто отказался от дисконтов.

Прогнозы на 2026 год сдержанные: из-за новых ограничений по ипотеке существенного роста не ожидается, но снижение ставок может поддержать рынок.

