Прибыль различной этажности

Из-за подорожания новостроек и реализации отложенного спроса застройщики жилья Москвы и Подмосковья по итогам 2025 смогли выручить от продажи квартир совокупно 2,3 трлн руб. — на 7% больше, чем годом ранее. Однако за общим ростом скрывается падение выручки у ряда крупных девелоперов: компании пострадали от сокращения объема предложения, зависимости от льготных ипотечных программ и намеренного отказа от дисконтов и рассрочек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Совокупная выручка девелоперов жилья Москвы и Подмосковья по итогам 2025 года увеличилась на 7%, до 2,3 трлн руб., следует из исследования bnMAP.pro, которое есть у “Ъ”. В Санкт-Петербурге, напротив, застройщики смогли выручить за год от продажи недвижимости на 15,6% меньше —391,8 млрд руб., в то же время в Ленинградской области объем продаж увеличился на 19,3% год к году, до 135,8 млрд руб., уточняют в компании.

Небольшое увеличение выручки жилых застройщиков может объясняться удорожанием жилой недвижимости и реализацией отложенного спроса во второй половине 2025 года, отмечает управляющий партнер девелоперской Unikey Айгуль Юсупова.

За 2025 год квартиры в новостройках Москвы подорожали на 12% год к году, до 514 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — на 15% год к году, до 299,1 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали в Dataflat.ru.

Активность покупателей возросла из-за предстоящего в 2026 году ужесточения условий «Семейной ипотеки» (с 1 февраля семья сможет взять лишь один льготный кредит) — многие потребители стремились зафиксировать прежние условия, говорит управляющий партнер ГК «Точно» Марсель Габдульманов. Дополнительный приток средств обеспечили инвесторы, которые из-за снижения депозитных ставок переориентировались на рынок жилья, добавляет эксперт.

Впрочем, такой всплеск активности покупателей не смог обеспечить оптимальный объем выручки всем застройщикам.

У большинства девелоперов, входящих в десятку лидеров по объемам жилого строительства Москвы и Санкт-Петербурга, зафиксирован спад выручки.

Так, «Самолет» за 2025 год смог выручить 172,3 млрд руб., что на 23,6% ниже год к году, у А101 выручка по итогам прошедшего года составила 88,9 млрд руб.— на 28% меньше год к году, у Level Group показатель снизился на 34,9% год к году, до 55,6 млрд руб., следует из подсчетов CEO и учредителя премии Urban Ольги Хасановой. Не самые лучшие результаты у «Абсолюта», который за продажу своей недвижимости смог выручить 44,4 млрд руб., снижение год к году составило 14,6%. Объем продаж Setl Group достиг 95,5 млрд руб.— на 28,2% меньше, чем годом ранее (см. таблицу).

В Setl Group заявили “Ъ”, что падение выручки компании объясняется сокращением массовых льготных ипотечных программ. В компании отмечают, что снижение показателей также связано с уменьшением объема предложения на рынке новостроек, следующим за ослаблением спроса. В «Самолете», А101, Level Group, «Абсолюте» отказались от комментариев.

В наиболее уязвимом положении, по мнению Айгуль Юсуповой, оказались застройщики, бизнес-модель которых была ориентирована на льготные ипотечные программы и не предусматривала альтернативных инструментов продаж.

Более того, многие крупные девелоперы намеренно отказались от значительных дисконтов и высокой доли рассрочек, стремясь сохранить более качественный портфель продаж — это стало одной из причин снижения выручки по итогам года, подчеркивает Марсель Габдульманов.

По прогнозам руководителя департамента аналитики и консалтинга VSN Group Дарьи Цыганковой, выручка застройщиков жилья в 2026 году останется на уровне прошедшего года. По ее словам, выраженного роста ждать не стоит, поскольку в этом году вступят в силу ограничения по льготной семейной ипотеке и рассрочкам. Впрочем, Марсель Габдульманов не исключает роста показателя в пределах 20%. По его мнению, прирост сможет обеспечить ожидаемое на рынке снижение ипотечных ставок и рост интереса к жилью со стороны инвесторов.

София Мешкова