Рынок детских товаров в 2025 году вырос, но продажи детского питания упали

Оборот российского рынка детских товаров в 2025 году вырос на 15%, достигнув 2,1 трлн руб. Однако продажи детского питания, одежды и обуви для малышей заметно снизились. Об этом свидетельствуют данные аналитиков.

Продажи детских товаров в целом за год сократились на 8%, подсчитали в «Платформе ОФД». Во второй половине года спрос на детское питание упал на 12%, при этом его цена выросла на 44%. На индустрию влияет общее сокращение рождаемости и смена потребительского поведения.

«На детскую одежду приходится около 26% совокупной выручки рынка, еще примерно 10% — на обувь», — отмечает президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Родители все чаще экономят, покупая подержанные товары: на «Авито» 66% покупок в категории совершается с рук.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Дети отложили потребление».