Дети отложили потребление

Несмотря на то что в целом оборот российского рынка детских товаров по итогам 2025 года вырос на 15% и составил более 2 трлн руб., ряд сегментов оказались в проигрыше. Заметнее всего снизились продажи детского питания, одежды и обуви для малышей. Это связано с общим сокращением продаж в категории fashion и падением рождаемости. Более того, сегодня потребители, стремясь оптимизировать свои расходы, предпочитают покупать подержанные товары этой категории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Продажи товаров для детей по итогам 2025 года снизились на 8% год к году, подсчитали по запросу “Ъ” аналитики «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных). Падение коснулось большей части товаров этой категории. Так, за год продажи товаров для творчества сократились на 13% год к году, игрушек — на 5%, отмечают в «Платформе ОФД». По данным сервиса моментальных платежей T-Pay, во второй половине 2025 года снизился и спрос на детское питание — на 12% год к году. При этом цены на эту категорию товаров продолжают расти. Во второй половине 2025 года детское питание подорожало в среднем на 44% год к году, до 241 руб., коляски — на 28%, до 21,8 тыс. руб., игрушки — на 17%, до 741 руб., добавляют в T-Pay.

В то же время, по оценке Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), в целом оборот рынка (без учета сегмента детского питания) в денежном выражении по итогам 2025 года увеличится на 15% год к году, до 2,1 трлн руб. Снижение продаж отдельных товаров для детей коснулось в основном одежды и обуви, отмечают в ассоциации. Эта категория составляет значительную часть от оборота рынка детских товаров, уточняет президент АИДТ Антонина Цицулина: «На детскую одежду приходится около 26% совокупной выручки рынка, еще примерно 10% — на обувь». Во второй половине 2025 года продажи детской одежды и обуви снижались двузначными темпами, добавляют в «Платформе ОФД».

Гендиректор «Джамилько» (управляет сетью детских товаров Motherbear) Кира Балашова также отмечает некоторое снижение спроса на детские товары. Это может быть связано с изменением потребительского поведения и переходом к сберегательному и осознанному потреблению, а также росту конкуренции на рынке, считает она. Некоторый рост спроса в компании отмечают в сегменте одежды премиального качества. В сети «Детский мир» сообщили, что продажи в их магазинах в 2025 году оставались на стабильном уровне.

На индустрии товаров для новорожденных значительно сказывается и демографическая ситуация. В декабре 2025 года суммарный коэффициент рождаемости (характеризует среднее число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода) в России составил 1,374 против 1,4 годом ранее, следует из данных Росстата. Для сохранения численности населения на одном уровне суммарный коэффициент должен составлять 2,1.

В 26 российских регионах переломили тенденцию на падение рождаемости — Татьяна Голикова, вице-премьер РФ, декабрь 2025 года

По мнению Антонины Цицулиной, продажи товаров для новорожденных в 2025 году смогли поддержать крупные закупки для яслей, детских садов и активное развитие прокатов для молодых родителей, где нуждающиеся семьи могут бесплатно взять в аренду детские вещи первой необходимости (кроватки, коляски, автолюльки, пеленальные столики). В условиях снижения потребления в России наблюдается и рост ресейла детских товаров. Кроватки, коляски, одежду и прочее родители чаще покупают с рук, отмечает госпожа Цицулина.

На платформе «Авито» товары для детей в ресейле остаются самым популярным выбором: 66% всех покупок в категории совершаются именно с рук, сообщили “Ъ” в компании.

При этом разница в цене между новыми и ресейл-предложениями может отличаться вдвое. К примеру, детская коляска с рук стоила около 7 тыс. руб., игрушки для малышей — 800 руб. Для родителей ресейл — это возможность существенно сэкономить, не жертвуя качеством детских товаров, считают в «Авито».

Алина Мигачёва, Виктория Колганова