Останкинская башня покрылась льдом из-за мороза

Останкинская телебашня покрылась слоем льда из-за резкого снижения температуры воздуха в Москве, передает корреспондент «Ъ». На работу телебашни это никак не влияет, сообщили в пресс-службе «Останкино».

«Телекоммуникационное оборудование и медиафасады функционируют без изменений. Эфирная трансляция теле- и радиоканалов с башни ведется в штатном режиме»,— сказали «РИА Новости» в телецентре.

Прошлой ночью температура в Москве составляла –15°, в Подмосковье она стала самой холодной с начала зимы, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. В Луховицах было –30,4°, в Черустях — –30,7°.

По данным Гидрометцентра, днем 25 января температура воздуха в Москве составляет от –14° до –16°. Ночью она опустится до –22°.