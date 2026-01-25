Рябков: Россия настаивает на освобождении Мадуро

Россия требует освободить захваченного и вывезенного из Венесуэлы в США президента Николаса Мадуро, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Рябков

«Первый шаг, без которого все остальное остается сугубо гипотетическим, — это освобождение Мадуро и его супруги»,— сказал господин Рябков, отвечая на вопрос о готовности России предоставить убежище Мадуро, если он окажется на свободе. «Но уж коль скоро это [захват президента суверенного государства] произошло, необходимо настаивать на освобождении президента Венесуэлы»,— подчеркнул он.

Господин Рябков уточнил, что дальнейшая судьба Николаса Мадуро станет отдельным вопросом, о котором пока нет оснований говорить. Он оставил без комментариев вопрос о признании Россией статуса господина Мадуро как военнопленного, о котором венесуэльский президент заявил 5 января, покидая зал заседания в федеральном суде Нижнего Манхэттена.

3 января США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Венесуэле. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действия имели место. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны господина Мадуро и его жены Силии Флорес. По данным Минобороны Венесуэлы, во время операции США погибли 83 человека. В их числе — венесуэльские и кубинские военнослужащие. С американской стороны жертв нет, утверждал Дональд Трамп.