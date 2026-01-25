Вирус Нипах: как передается и чем опасен

Вблизи индийского города Калькутта зафиксировали вспышку смертельного вируса Нипах, от которого нет вакцины. Всего выявлены пять случаев заражения, три из них — на этой неделе. Что известно о вирусе — в справке “Ъ”.

Что за вирус Нипах — это новый зоонозный вирус (передается человеку от животных, а также через зараженную еду или от человека человеку). Инфекция, вызванная вирусом, имеет разные клинические проявления: от бессимптомной до острой респираторной инфекции и смертельного энцефалита. Носителями вируса могут быть плодоядные летучие мыши, которые могут передавать инфекцию людям или другим животным, например свиньям. Вирус распространяется также через зараженные продукты питания и при прямом контакте между людьми. Нипах передается со слюной, мочой, фекалиями или кровью инфицированных животных. Возбудитель использует специфический человеческий рецептор, который широко распространен в тканях головного мозга и центральной нервной системы, что объясняет неврологические симптомы у заболевших. Люди могут заразиться при тесном контакте с инфицированным животным или его биологическими жидкостями. После заражения людей возможна передача вируса Нипах от человека к человеку.

Когда обнаружен Впервые вирус Нипах был выявлен в 1999 году во время вспышки болезни среди фермеров-свиноводов, проживающих в окрестностях реки Нипах в Малайзии. С тех пор в Южной Азии произошло еще 12 вспышек болезни. В 2018 году в индийском штате Керала была зафиксирована вспышка вируса Нипах, погибли 17 человек. В сентябре 2021 года в том же штате была зафиксирована вспышка, в результате которой умер 12-летний ребенок, у 11 человек были обнаружены симптомы заражения. В сентябре 2023 года при очередной вспышке вируса в Индии погибли два человека.

Симптомы Основные симптомы заражения вирусом Нипах: кашель;

затрудненное дыхание;

высокая температура;

головная боль;

диарея;

рвота;

мышечная боль;

слабость. Период до появления симптомов после заражения может варьироваться от нескольких дней до двух недель. В некоторых случаях бессимптомный период может длиться до 45 дней.

Осложнения Главные мишени вируса Нипах — бронхи и легкие. Также довольно часто поражаются почки и селезенка. Распространение вируса по организму вызывает полиорганную недостаточность. Могут появиться неврологические симптомы, такие как невнятная речь, эпилептические припадки, острый респираторный дистресс-синдром и кома. Если инфекция прогрессирует, она может привести к развитию вирусного менингоэнцефалита и смерти. Если организм справился, то часто остаются осложнения в виде неврологических симптомов: паралича, психических отклонений, ухудшения когнитивных функций. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности при заражении колеблется от 40% до 75%, что зависит от качества эпиднадзора и возможностей местной системы здравоохранения.

Лечение Специфического лечения и вакцинации от вируса Нипах на сегодняшний день не существует, что повышает его потенциальную опасность для человека. Препаратов или вакцин для лечения людей и животных на данный момент нет. Основным лечением для людей является симптоматическая терапия.

Информационный центр «Ъ»