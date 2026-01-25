Более 400 тысяч человек в США остались без электричества из-за снежной бури

По данным сервиса PowerOutage.us, более 428 тыс. человек в США остались без электричества из-за снежной бури. Шторм вынудил американские авиакомпании за четыре дня отменить более 16 тыс. рейсов, сообщил телеканал Fox News.

Как минимум в 22 штатах США объявили чрезвычайное положение из-за зимнего шторма, пишет газета The Washington Post. Сегодня утром в некоторых городах на юго-востоке страны прошел ледяной дождь.

По данным национальной метеорологической службы, 24 января в Канзас-Сити выпало рекордное суточное количество снега за 70 лет — около 13 см. Предыдущий максимальный уровень составлял примерно 5,5 см.

Метеорологи прогнозируют, что снегопады и обледенение в США продолжатся, что приведет к повсеместым отключеням электроэнергии и перебоям в работе транспорта, передает Fox News. Ожидается, что буря продлится еще несколько дней.