Грузы пришли за страхованием

На российском рынке может состояться первая сделка по приобретению страховщика крупными логистическими компаниями. По данным «Ъ», такую возможность рассматривают ПЭК и «Деловые линии». Для перевозчиков это возможность сэкономить на страховании, а также монетизировать свою клиентскую базу при помощи кросс-продаж страховых полисов, отмечают эксперты.

Первая экспедиционная компания (ПЭК) рассматривает приобретение страховщика, рассказали “Ъ” два собеседника на страховом рынке. В декабре прошлого года ПЭК вела переговоры о покупке страховой компании, но сделка не состоялась, отмечает собеседник “Ъ” из числа СК.

Компания заинтересована в первую очередь в лицензии, отмечает еще один собеседник “Ъ” на страховом рынке.

«ПЭК — мультисервисный логистический оператор, предоставляющий комплексные услуги,— отмечает совладелец и заместитель директора компании Вадим Филатов.— Мы рассматриваем различные варианты и направления развития нашей экосистемы, масштабирования бизнеса. Анализируем преимущества финансового рынка, но никаких конкретных решений в этом направлении нами пока не принято».

Кроме того, приобретением страховщика интересуются «Деловые линии», рассказывают собеседники “Ъ”. В частности, как отметили три источника на рынке страхования, компания рассматривает приобретение «Абсолют Страхования». По словам одного из собеседников “Ъ”, на прошлой неделе проводился due diligence страховой компании. Впрочем, в «Деловых линиях» отметили, что на данный момент не рассматривают возможность покупки СК «Абсолют Страхование» и не ведут соответствующие переговоры. В «Абсолют Страховании» не ответили на запрос “Ъ”.

ГК «Деловые линии» осуществляет межтерминальные перевозки грузов, транспортировку еврофурами, доставку по городу и региону, складские и логистические услуги. Автопарк — свыше 9,5 тыс. машин. Сеть терминалов — 289 шт. в РФ.

ПЭК осуществляет автомобильные, авиационные и международные перевозки, курьерскую доставку, складское хранение. Парк составляет свыше 2,5 тыс. транспортных средств, филиальная сеть — свыше 300 отделений в России и за рубежом.

«Абсолют Страхование» — универсальный страховщик, основными направлениями деятельности которого являются страхование автокаско, страхование прочего имущества юридических лиц, страхование грузов, страхование от несчастных случаев и болезней и ДМС. По данным «Эксперт РА», по итогам девяти месяцев 2025 года «Абсолют Страхование» занимало 29-е место по общим сборам (8,8 млрд руб.). По итогам 2024 года капитал компании оценивался в 4,9 млрд руб.

Оценка стоимости сделок разнится, поскольку лицензия стоит дешевле, чем страховщик «с бизнесом», указывают эксперты. По их оценкам, если приобретается исключительно лицензия, то сумма сделки небольшая, 500–800 млн руб. (см. “Ъ” от 13 января).

Говоря о приобретении страховщика, эксперты отмечают, что по мультипликаторам рынок страхования ориентируется в основном на price/book value (P/BV). «Учитывая темпы роста всего рынка страхования в прошлом году в размере 15%, собственный капитал "Абсолют Страхования" по его итогам года мог составить 5–5,6 млрд руб.»,— оценивает менеджер проектов Advance Capital Вячеслав Поджаров. По словам эксперта, применяя мультипликатор 1,0 х P/BV, можно говорить о справедливой оценке всего бизнеса в 5–5,6 млрд руб.

Если такие сделки состоятся, то это будут первые приобретения страховщика логистическими компаниями в РФ, указывает руководитель страховой практики МЭФ LEGAL Иван Рыбаков. Собственная страховая компания — мировой тренд в логистике, отмечает вице-президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль. «Сейчас мы наблюдаем возросший интерес бизнеса к сектору страховых услуг. Тренд задают крупные игроки из различных сфер экономики. Среди сделок за последние три года: приобретение "Интерхолдингом" контрольного пакета акций "Зетта Страхования", покупка Совкомбанком компании "Инлайф Страхование", продажа "РНКБ Страхования" МТС-банку»,— указывает господин Филатов.

Для логистических компаний это способ сэкономить. По словам Тараса Коваля, в России такие сделки могут объясняться нежеланием перевозчиков платить ОСАГО и каско крупным компаниям «на сторону».

Покупка позволит снизить расходы на страхование, исключив из цепочки посредников, а также оптимизировать управление страховыми рисками и улучшить клиентский сервис, считает директор практики стратегического консультирования компании Neo Никита Дровосеков.

Страховка является распространенным сервисом, сопутствующим грузоперевозке, при этом многие годы логистические операторы предлагали полисы от различный страховых компаний, выступая в роли агента, отмечает совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков. Накопился большой массив статистической информации, который позволяет «транспортникам» развернуть на своей стороне страховые услуги и не зависеть от других страховых компаний, говорит он.

Юлия Пославская, Наталья Скорлыгина