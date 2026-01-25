«Баден-Баден» построит термальный комплекс на Визовском пруду в 2028 году

На берегу Верх-Исетского пруда Baden Family планирует построить гостиницу и термальный комплекс под названием Verkh City, указано на сайте компании. Проект предполагает перестройку пляжного комплекса Cuba-Cuba, расположенного на Большом конном полуострове. Как ранее сообщал «Ъ-Урал», площадка была приобретена компанией «Баден-Баден» еще несколько лет назад. Завершить работы хотят в третьем квартале 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: baden-family.ru Фото: baden-family.ru

В настоящее время ведется экспертиза проектной документации, и в феврале планируется подать заявку на разрешение на строительство, сообщил Е1 владелец компании Baden Family Евгений Кононов.

На территории планируется возведение гостиницы и термальной зоны площадью около 5 тыс. кв. м с видом на пруд. Также предполагается постройка открытого бассейна, сауны, зоны для загара и небольшого причала для лодок и яхт. Планируется, что проект будет реализован к концу 2029 года.

Евгений Кононов сообщил, что после завершения экспертизы документации будет подана заявка на разрешение на строительство. Строительные работы начнутся после окончания летнего сезона.

Напомним, накануне на базе торгового центра «Комсомолл» в Екатеринбурге компания «Баден-Баден» открыла термальный комплекс «Баденленд».