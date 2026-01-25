На Кубани обломки беспилотников оборвали провода и выбили окна в двух школах

Минувшей ночью над территорией Краснодарского края были сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов, обломки упали в Северском и Абинском районах. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В обоих районах фрагменты беспилотников повредили линии электропередачи. В поселках Черноморском, Ильском, Октябрьском, хуторах Карском и Кипячем, станице Дербетской Северского района произошло аварийное отключение электроэнергии. Электроснабжение было полностью восстановлено 25 января в 11:30.

В станице Федоровской Абинского района обломки БПЛА упали на территории двух школ. Повреждена линия электропередачи, в образовательных учреждениях разбиты несколько окон. На месте работают экстренные службы.

Пострадавших среди жителей нет.

Анна Перова, Краснодар