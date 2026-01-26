Главное из интервью зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева

5 февраля заканчивается срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в период президентства которого был подписан договор, в интервью «Ъ» рассказал о работе над ним, его роли в российско-американских отношениях и поделился своим видением развития событий после истечения ДСНВ. Подробнее — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О роли ДСНВ На определенном историческом отрезке ДСНВ свои основные функции в целом выполнил.

ДСНВ сыграл вполне позитивную роль: поддерживал стратегическую стабильность и обеспечивал необходимую предсказуемость в сфере стратегических наступательных вооружений.

Были и негативные моменты: претензии России к конкретным положениям договора и действия администрации Джо Байдена вразрез с основополагающими принципами и пониманиями, заложенными в преамбулу ДСНВ.

Приостановка действия ДСНВ в 2023 году связана с безответственным подходом США к его выполнению и ко всему комплексу российско-американских отношений.

Своего положительного значения ДСНВ не утратил и в последние годы, когда его действие было уже приостановлено.

В сентябре 2025 года Владимир Путин предложил еще в течение года после истечения договора придерживаться количественных ограничений по ДСНВ.

Реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в обеспечение глобальной безопасности, расширение стратегического диалога с США.

О работе над ДСНВ в 2010 году Решение Вашингтона предпринять шаги, которые в итоге подорвали ДСНВ,— это не вина тех, кто готовил и заключал договор.

На этапе переговоров обе команды работали профессионально.

Соглашение было сложным, многослойным, нетривиальным. Каждый пункт выверялся очень тщательно.

Итоговый документ стал результатом реальных компромиссов — равноправных и взаимовыгодных.

Тогда мы с обеих сторон прямо говорили: это классическая ситуация win-win — обоюдный выигрыш.

Весь негатив, который позже стал «прирастать» к ДСНВ, связан не с самим документом, а с последующим поведением американской стороны и событиями вокруг договора.

Если в Вашингтоне со временем произошла какая-то переоценка параметров договора, это говорит о высоком уровне профессионализма российских переговорщиков.

О потенциале договора Для возобновления сотрудничества с США необходима базовая нормализация российско-американских отношений.

Новая администрация США пытается переосмыслить безрассудный и крайне рискованный курс предыдущих американских властей, но движение пока очень слабое.

Прежде чем выстраивать что-то новое, нужно убедиться, что оно не рухнет под бременем застарелых и нерешенных проблем.

Вашингтон должен на практике проявлять уважение к коренным интересам России в области безопасности и работать на равноправной основе.

Проект США «Золотой купол» противоречит утверждению о неразрывной взаимосвязи наступательных и оборонительных стратегических вооружений, закрепленному в преамбуле ДСНВ.

Заявления Вашингтона о возобновлении полноценных ядерных испытаний существенно осложнит любой потенциальный стратегический диалог между РФ и США.

Лучше никакого СНВ-4, чем договор, который лишь маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах.

О развитии событий после 5 февраля Если никакой конкретики от Вашингтона мы так и не услышим, значит, будем исходить из реальных шагов американской стороны.

Россия готова к любому развитию событий.

Новые угрозы нашей безопасности будут своевременно и жестко пресекаться, тем более у нас появились системы «Буревестник», «Орешник», «Посейдон».

Очереди из желающих обсудить ограничения в более широком составе, чем Россия—США, на сегодня пока нет.

О ядерном клубе Ядерный клуб будет в дальнейшем расширяться.

Мировые противоречия подталкивают ряд стран к тому, чтобы думать о том, как эффективнее всего защищаться.

Не исключено, что некоторые страны сочтут, что наиболее оптимальный вариант — это обретение ядерного оружия. Лучше него человечество еще не придумало способов защиты.

Если бы у Советского Союза и в настоящий момент у России не было ядерного оружия, то, вполне вероятно, и страны бы нашей уже не было.

Мои оценки относительно будущего режима ядерного нераспространения достаточно пессимистичны.

При наличии политической воли у официально признанных ядерных держав пессимистичное развитие событий можно предотвратить.

Многие страны занимаются исследованиями в сфере ядерного оружия. Но где заканчивается мирный атом и начинается атом военный — очень подвижная граница.

С одной стороны, военный атом создает огромное напряжение, а с другой — проветривает мозги тем, у кого могут быть самые опасные замыслы.

О новых мерах контроля над вооружениями Главные принципы для России — принцип равной и неделимой безопасности, отказ от ущемления коренных интересов друг друга и нацеленность на устранение противоречий, которые способны привести к военной конфронтации.

При встречном соблюдении таких принципов снижение стратегических рисков будет гарантировано.

Контроль над вооружениями в любом случае выполняет второстепенную функцию.

Мы неизменно выступаем за то, чтобы любой стратегический диалог и все усилия в области снижения ядерной опасности носили системный характер.

Если же нас не слышат, мы действуем соразмерно, добиваясь восстановления паритета. Или создаем что-то принципиально новое.

Успешная работа российского оборонно-промышленного комплекса — это транквилизатор для невротиков из клуба врагов России.

Анна Токарева