Орешкин рассказал, как Россия может передать $1 млрд в «Совет мира» Трампа

Россия может перечислить $1 млрд из заблокированных в США активов в «Совет мира» Дональда Трампа, дав соответствующее поручение американским банкам. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Миллиард принадлежит Российской Федерации. И мы дадим распоряжение о том, как мы считаем правильным его использовать. Если американские банки… эти поручения выполнят, то транзакция таким образом произойдет», — сказал господин Орешкин в комментарии репортеру ВГТРК Павлу Зарубину. Видео журналист опубликовал в Tеlеgram.

Инициативу о выделении этих средств из замороженных активов ранее выдвинул президент Владимир Путин. Он уточнил, что Россия пока не дала ответ на приглашение США присоединиться к «Совету мира», так как МИДу поручено изучить документы и провести консультации с партнерами.

Изначально Дональд Трамп сообщал, что «Совет мира» будет контролировать соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа. Позднее он заявил о намерении расширить полномочия объединения, чтобы решать конфликты и в других регионах. Приглашение получили 58 стран, включая Россию. Документ о вступлении подписали 19 государств.