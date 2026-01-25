На Ставрополье штормовое предупреждение продлено до 26 января

В Ставропольском крае до конца суток 26 января ожидаются очень сильный дождь со снегом и мокрый снег. В регионе продлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В регионе прогнозируют также сильное налипание мокрого снега, сильный гололед, сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах и ветвях деревьев.

Автомобилистов просят снизить скорость движения и парковать транспорт подальше от деревьев и ветхих строений. Как водителям, так и пешеходам рекомендуют проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. «При нахождении на улице, будьте предельно осторожны, обращаите внимание на целостность воздушных линии электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев»,— также подчеркнули в ведомстве.

Мария Иванова