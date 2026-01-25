«Авито»: студенты из Екатеринбурга в месяц в среднем тратят 33 тыс. руб.

Аналитики сервиса «Авито» провели опрос студентов вузов Екатеринбурга в преддверии Дня студента и выяснили, что средние месячные расходы учащихся составляют 33 тыс. руб. Большая часть этих средств тратится на базовые потребности, включая продукты, жилье, транспорт и питание вне дома. Около 62% респондентов тратят до 30 тыс. руб. в месяц, 25% — от 30 до 60 тыс. руб., а 13% — от 60 до 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Основные статьи расходов включают продукты (59%), готовую еду и посещение кафе (38%), жилье (27%) и транспорт (27%). Также значительную часть бюджета составляют расходы на одежду и обувь (18%), развлечения (20%) и технику с программным обеспечением для учебы (14%).

Большинство студентов снижают расходы на транспорт и такси (29%), еду вне дома (23%), посещение спортзалов (23%) и развлечения (18%). Наиболее распространенные методы экономии — сравнение цен (77%), использование скидок и кэшбэка (68%), а также покупка товаров на распродажах (17%) и через платформы с объявлениями (17%). При этом 8% студентов ответили, что не экономят и стараются ни в чем себе не отказывать.

С Днем студента, который отмечают 25 января, обучающих поздравили уральский полпред и губернаторы.