Уральский полпред и губернаторы поздравили обучающихся с Днем студента

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога и уральские губернаторы поздравили с Днем студента всех обучающихся. День студента и Татьянин день отмечают 25 января.

«Студенчество – прекрасное время, наполненное надеждами и первыми шагами в профессии. Именно в этот период формируются жизненные ориентиры и рождаются идеи, которые способны изменить мир к лучшему»,— написал Артем Жога у себя в Telegram-канале. Он отметил, что многие уральские студенты являются активистами волонтерских движений.

Свердловский губернатор Денис Паслер заявил, что представители власти готовы поддерживать студенческие начинания. «Уверен, что по итогам обучения вы станете первоклассными специалистами и продолжите развивать Средний Урал»,— сообщил глава региона.

«Общаясь с нашими студентами, каждый раз замечаю, что ребята полны амбиций и готовы менять мир вокруг себя к лучшему. Не бойтесь рисковать, пробовать и ошибаться. Каждый шаг – это опыт, который закаляет и приближает к цели»,— поздравил студентов глава Югры Руслан Кухарук.