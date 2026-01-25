Глава Удмуртии потребовал жестко следить за сроками капремонта школ Ижевска

В двух школах и двух детсадах Ижевска в 2026 году проведут капремонт. Об этом в Telegram сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов после рабочего совещания с правительством республики и администрацией столицы региона.

Капремонт проведут в татарской гимназии №6 и в школе №12. На первый объект направят 176,5 млн руб., на второй — 195,7 млн руб. Торги по ним завершат до конца марта. По плану, строительно-монтажные работы начнутся летом 2026 года и завершатся в ноябре 2027-го. В учреждениях обновят интерьеры, заменят инженерные системы, окна, двери, отремонтируют кровлю и поставят современное оборудование.

Однако господин Бречалов поставил задачу уложится к 1 сентября 2027-го. «Более 1,5 тыс. детей до фактически конца 2027 года будут распределены (по другим учебным учреждениям.— “Ъ-Удмуртия”). Не подходит. Точно понимаю, могу даже по сумме определить, что объем, если вы с 1 или 15 июня 2026-го закрываетесь, то до 1 сентября 2027-го вы успеть должны»,— сказал глава региона.

Александр Бречалов призвал «включиться» по этому вопросу среди прочих главу Ижевска Дмитрия Чистякова, министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Михаила Баранова, зампредседателя правительства Игоря Асабина.

«Это не уникальный объект, мы отремонтировали в республике уже более 46 школьных зданий, опыт у подрядчиков уже есть. Все, что касается детей, должно быть сделано на высочайшем уровне — и с точки зрения безопасности, и с точки зрения качества, и, не в последнюю очередь, с точки зрения сроков»,— подчеркнул господин Бречалов.

Среди учреждений дошкольного уровня собираются отремонтировать второй корпус детсада №72 и детсад №192. Работы начнутся в первом квартале и закончатся к ноябрю 2026 года.

Напомним, с 2022 года в Удмуртии завершили капремонт на 45 образовательных объектах. За последние восемь лет в республике построили 58 детсадов и 19 школ.