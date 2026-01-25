Прокуратура требует изъять имущество экс-зампредседателя Краснодарского крайсуда

Прокурор Краснодара Андрей Кириенко обратился в суд с заявлением об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука, а также предпринимателя Вигена Саркисяна и других лиц. Информация опубликована в системе «Правосудие».

Игорь Николайчук занимал должность заместителя председателя Краснодарского краевого суда с 2007 по 2019 год. Ранее был деканом юридического факультета Кубанского госуниверситета. Весной 2025 года господин Николайчук упоминался в антикоррупционном процессе в Адлерском райсуде Сочи по иску к бывшему председателю крайсуда Александру Чернову. Прокуратуре стало известно, что при участии господина Чернова в Сочи на Курортном проспекте было самовольно возведено семиэтажное здание. Среди покупателей квартир в иске были указаны Игорь Николайчук и его сын Михаил. Тогда суд взыскал с Александра Чернова и других участников строительства дома компенсацию расходов муниципалитета на создание социальной инфраструктуры для самовольно возведенного дома в сумме 50,5 млн руб.

Виген Саркисян — владелец краснодарской гостиницы Crown Plaza (бывший «Интурист»), рекреационных объектов в Горячем Ключе, при его участии возводились ЖК «Морская симфония» и другие объекты в Сочи. До декабря 2024 года господин Саркисян владел агрокомбинатом «Тепличный» в пригороде Краснодара, но акции предприятия были изъяты в пользу РФ по иску прокуратуры. В июне 2025 года суд взыскал с предпринимателя 6,1 млрд руб. в качестве компенсации ущерба от незаконного использования под жилую застройку земель в Сочи.

Анна Перова, Краснодар