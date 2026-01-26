Что такое ДСНВ

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он заменил Договор о стратегических наступательных вооружениях 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.

Сфера охвата ДСНВ включает межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), тяжелые бомбардировщики (ТБ), засчитываемые за этими вооружениями боезаряды, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ. Договор предусматривал, что имеющиеся у сторон суммарные количества стратегических наступательных вооружений через семь лет после его вступления в силу (5 февраля 2018 года) и в дальнейшем не должны превышать: 700 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых ТБ; 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (за каждым развернутым ТБ засчитывается по одному боезаряду); 800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также ТБ.

Предусматривалось, что каждая из сторон имеет право самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений. Запрещалось их базирование за пределами национальной территории.

При наступлении контрольной даты по выходу на предусмотренные договором сокращения стратегических наступательных вооружений Россия свои обязательства выполнила полностью, о чем и было официально объявлено без каких-либо возражений со стороны США. Вашингтон также заявил о достижении согласованных суммарных количественных уровней, но Россией это было оспорено на том основании, что в дополнение к реальным сокращениям часть вооружений была выведена американцами из зачета по договору в одностороннем порядке.

Договор предусматривал однократное продление на пять лет, чем стороны воспользовались в 2021 году. Опция повторного продления в ДСНВ не заложена.

С 2023 года ДСНВ действует лишь номинально (но стороны тем не менее придерживаются предусмотренных им ограничений на боезаряды, носители и пусковые установки).