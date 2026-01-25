Аэропорты Казани, Нижнекамска и Чебоксар возобновили работу

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Чебоксар сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Во время действия ограничений на запасной аэродром ушел самолет, который выполнял рейс в Казань. Все три аэропорта возобновили работу к 9:53 мск.

Сегодня ограничения также вводили в аэропортах Волгограда, Краснодара и Пензы. На данный момент они работают в штатном режиме.

За ночь над шестью регионами России сбили 52 беспилотника, из них 15 — над Краснодарским краем. В Пензенской области вводили режим беспилотной опасности и план «Ковер». Руководство Татарстана, Чувашии и Волгоградской области не сообщало о дополнительных ограничениях.