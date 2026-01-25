Над территорией России за ночь сбиты 52 беспилотника

Минобороны России заявило, что в ночь на 25 января силы ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника над шестью регионами.

Как уточнило ведомство, 18 БПЛА сбиты над Брянской областью, 15 — над Краснодарским краем, девять — над Ростовской областью, четыре — над Орловской, по три — над Белгородской и Астраханской областями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о самом массированном обстреле Белгорода с начала боевых действий. По его словам, для ударов могли применяться РСЗО HIMARS. Об отражении атаки БПЛА сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Из-за падения обломков беспилотника поврежден автомобиль, в частном доме разрушена кровля и выбиты окна.