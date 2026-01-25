В Дагестане заработал Морской совет при главе республике

Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о создании Морского совета. Он же и возглавил новый орган. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

В состав совета вошли представители регионального правительства и парламента, руководители правоохранительных органов и профильных министерств, главы городов и районов.

Они должны будут разрабатывать меры, которые раскроют потенциал Дагестана в морской сфере, готовить предложения о развитию морской деятельности и повышению конкурентоспособности, координировать взаимодействие участников морской отрасли на Каспийском направлении и обеспечивать выполнение решений Морской коллегии России на территории республики.

Мария Иванова