Над Ростовской областью за ночь сбили девять беспилотников

В ночь с субботы на воскресенье дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Ростовской области девять БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба минобороны России.

Всего перехвачено 52 беспилотника, 18 из них — над территорией Брянской области, еще 15 — над территорией Краснодарского края, четыре — над территорией Орловской области и по три в Белгородской и Астраханской областях.

В Ростовской области аппараты сбили в Миллеровском и Чертковском районе. В результате падения БПЛА в одном из частных домов повреждена кровля и выбило стекла, также повреждения получил стоящий неподалеку автомобиль.

Мария Иванова