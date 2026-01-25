Юрий Слюсарь: Атаки БПЛА отражены в двух районах Ростовской области

В ночь с субботы на воскресенье Ростовская область была атакована беспилотниками, аппараты сбили в Миллеровском и Чертковском районе. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения БПЛА в одном из частных домов повреждена кровля и выбило стекла, также повреждения получил стоящий неподалеку автомобиль. Проживающая в доме семья находится у соседей.

Мария Иванова