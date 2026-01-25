Аэропорты Волгограда и Краснодара возобновили работу

В аэропортах Волгограда и Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

За 25 января работу также приостанавливал аэропорт Пензы, однако к 7:27 мск в нем сняли ограничения. На территории Пензенской области вводили режим беспилотной опасности и план «Ковер».

По данным Минобороны, за ночь над шестью регионами России перехватили и уничтожили 52 беспилотника. Из них 15 БПЛА сбили над Краснодарским краем. Об уничтожении дронов в Волгоградской области в ведомстве не сообщали.