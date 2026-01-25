Омскому и Иркутскому областным судам ищут председателей

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) объявила об открытии вакантных должностей председателей Омского и Иркутского областных судов, а также главы арбитражного суда Республики Хакасия. Последний день приема документов от соискателей — 24 февраля 2026 года, говорится в сообщении на сайте ВККС.

Омский областной суд с 30 июня 2020 года возглавляет Петр Трапезников. Глава государства Владимир Путин наделил его полномочиями на шестилетний срок.

И. о. председателя Иркутского областного суда является Татьяна Кузина, которая была назначена приказом Верховного суда России от 12 декабря 2025 года.

30 июня 2026 года истекает шестилетний срок полномочий главы арбитражного суда Хакасии Валерия Циплякова.

Илья Николаев